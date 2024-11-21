深刻な食糧難の続く北朝鮮で、一部の国民に対してロシア産の小麦粉の配給が行われた。これについて、一部では、北朝鮮兵士のロシア派遣の代償ではないかとの噂が流れている。米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）が報じた。咸鏡北道（ハムギョンブクト）の情報筋によると、清津（チョンジン）市内の金策（キムチェク）製鉄連合企業所と、清津製鋼所が今月初旬、従業員に対してロシア産小麦粉の配給を実施した。金策製鉄所は従