「第６６回日本レコード大賞」（日本作曲家協会主催）の各賞が２０日、発表され、「優秀作品賞」「最優秀歌唱賞」「新人賞」「特別賞」「特別アルバム賞」「特別国際音楽賞」「作曲賞」「作詩賞」「編曲賞」「企画賞」「日本作曲家協会選奨」「日本作曲家協会名曲顕彰」「功労賞」「特別功労賞」が決定した。昨年は男性３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの「ケセラセラ」を大賞に選出。今年も同バンドの