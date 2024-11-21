アメリカのトランプ次期政権の関係者らと協議するため、長島昭久総理補佐官が20日、首都ワシントンを訪問しました。記者「長島総理補佐官がトランプ陣営との対話のため、ワシントンに到着しました」長島昭久 総理補佐官「新しいトランプ政権の方向性を探るというのが、一番大事なミッションだと思っています。現状のバイデン政権からトランプ政権に何が引き継がれて、何が引き継がれないのか、そこも見極めたいと思っています