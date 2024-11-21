阪神の井上広大外野手（２３）が２０日、西宮市内の球団事務所で契約交渉に臨み、２６０万増の１１００万円で更改した。（金額は推定）「あまり試合に出ていないが、評価してもらったのでとてもうれしく思う」と感謝を口にした。高卒５年目の今季は自己最多２３試合に出場。８月２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）で東からプロ初本塁打を放つなど、打率・２１２、３本塁打、８打点の成績を残した。秋季キャンプでは一塁守備にも挑戦