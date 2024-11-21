国内ＦＡ権の行使を宣言した阪神・大山悠輔内野手（２９）の争奪戦は、巨人とのＴＧ一騎打ちになりそうな雲行きだ。生え抜きの４番打者が他球団へ流出するとなれば新生藤川虎へ与えるダメージは甚大。その一方、これまで出場機会に恵まれていなかった若手内野手たちは「自分たちにもチャンスが来るかもしれない」と状況を注視しているという。「超変革路線」も来年で発足から１０年目。遅かれ早かれ訪れることになる新陳代謝の季