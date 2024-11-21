カナダ企業から買収提案を受けているセブン＆アイ・ホールディングスに、創業家が対抗する買収提案を行った。取締役会は、いずれの提案が企業価値の向上に資するのか、公正に判断してほしい。創業家が提案したのは、経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）という方式だ。自己資金や金融機関からの融資などにより、自社株を買い取って非上場化する。一方、カナダのコンビニエンスストア大手アリマンタシォン・クシュタールによる