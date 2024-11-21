【ワシントン＝池田慶太】米紙ワシントン・ポストなど複数のメディアは１９日、米国のバイデン大統領がウクライナに対する対人地雷の供与を決めたと報じた。民間人が巻き込まれる懸念から消極的だったが、ロシア軍の猛攻を踏まえて容認に転じた。バイデン政権は、対人地雷がウクライナ東部でロシア地上部隊の進軍を遅らせる効果を期待している。一定期間を過ぎると起爆しなくなるタイプを供与するとされ、ウクライナは人口密集