北ヨーロッパのバルト海で海底の通信ケーブルが相次いで損傷した問題で、スウェーデン当局が中国船籍の貨物船が関与した可能性について調査していると報じられました。バルト海では、スウェーデンの排他的経済水域で17日と18日に海底の通信ケーブル2本の切断がそれぞれ確認されました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは20日、スウェーデン当局が中国船籍の貨物船「伊鵬3」がケーブルの損傷に関与した可能性について調査