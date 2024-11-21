阪神・西勇輝投手（３４）が２０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４年契約３年目の来季に向けて現状維持の３億円でサインした。プロ１６年目の今季は２１試合に登板して６勝７敗、防御率２・２４。「結果が全て。今年以上の成績を」と臨む２０２５年は、今年３５歳シーズンで１５勝を挙げた巨人・菅野のように猛虎を先導する。「向上心と闘争心が消えたらプロ野球は無理」―。プロ通算１２４勝右腕は強い