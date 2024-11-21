NY株式20日（NY時間14:23）（日本時間04:23） ダウ平均43148.49（-120.45-0.28%） ナスダック18798.77（-188.70-0.99%） CME日経平均先物38035（大証終比：-405-1.07%） 欧州株式20日終値 英FT100 8085.07（-13.95-0.17%） 独DAX 19004.78（-55.53-0.29%） 仏CAC40 7198.45（-31.19-0.43%） 米国債利回り 2年債 4.300（+0.019） 10年債 4.408（+0.012） 30年債 4.598