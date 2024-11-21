小倉競輪のG1「第66回競輪祭」（優勝賞金4790万円）は3日目を迎える。注目は10Rだ。内容充実、新山響平が早めでも踏む。上位着が必要な守沢が番手をしのぐ。新山を苦しめるのは森田。無理脚を使うと追う杉森にチャンス。佐々木の捲り警戒。（1）佐々木豪自力。（2）新山響平自力。（3）杉森輝大森田君へ。（4）福島武士佐々木君の後ろ。（5）守沢太志新山君へ。（6）中釜章成自力。（7）森田優弥