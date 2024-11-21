女子ゴルフの今季最終戦、ツアー選手権リコー杯は21日、宮崎県の宮崎CCで開幕する。初日は新女王の竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）と22、23年の年間女王、山下美夢有（23＝加賀電子）が同組で直接対決となる。2人は20日、プロアマ戦で最終調整。史上初の同一年国内メジャー3連勝に挑む竹田は「優勝したい気持ちは凄くある。しっかり優勝につながるプレーをできたら」と前を見据えた。一方、日本人初の同一大会3連覇を狙う