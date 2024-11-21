昨年2月に吉本興業とマネジメント契約を解消した中田ボタン（76）が20日、落語家の桂小文枝（73）のYouTubeチャンネルで肺がんを患っていると公表した。2019年3月に休養を発表したが、直前にがんが見つかっていたという。「2月の休みで病院行って、がん見つかってすぐ入院」と当時を振り返った。当時、既に「ステージ4」だったと説明し、抗がん剤治療を受けていることを明かした。先月には大阪で行われた桂小文枝のイベン