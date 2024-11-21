ＥＢｉＤＡＮの６人組グループ・ＯＮＥＮ’ＯＮＬＹが主演する二部作の映画「ＢＡＴＴＬＥＫＩＮＧ！！ＭａｐｏｆＴｈｅＭｉｎｄ−序奏−」（２０２５年２月１４日公開）と「−終奏−」（同３月１４日公開）のメインビジュアルと場面写真が解禁された。２３年公開のワンエン初主演映画の続編。ダンスチーム「Ｊａｃｋｐｏｚ」を結成したヤンキーたちの葛藤と選択を描く青春ムービーで、ＥＢｉＤＡＮからはＢＵ