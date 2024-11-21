菊池風磨さんが 東京展のアンバサダーを務める「ブルックリン博物館所蔵特別展 古代エジプト」記者発表会に登壇しました。【写真を見る】【菊池風磨】音声ガイド初挑戦で「大人になったような感じ」”エジプトジョーク”には厳しい指摘も“古代エジプトと言ったら、右に出る者はいないと思います。菊池風磨です“と自己紹介した菊池さんは、“すみません、エジプトジョークです“と笑わせ、“正直、(エジプトについては)まだまだ