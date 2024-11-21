£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÇîÊª´Û½êÂ¢ÆÃÊÌÅ¸¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¡×¤Îµ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±Å¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÇîÊª´Û¤Î¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿Ä¦¹ï¡¢Êõ¾þÉÊ¡¢¿Í´Ö¤äÇ­¤Î¥ß¥¤¥é¤Ê¤ÉÌó£±£µ£°ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£Æ±Å¸¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÆÃÓ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿½¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÙ¶¯Ãæ¤ÇÌ¤ÃÎ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤â