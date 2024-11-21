アメリカのトランプ次期大統領は新政権のNATO＝北大西洋条約機構の大使人事を発表するとともに、アメリカの国益を最優先する「アメリカ・ファースト」の方針を示しました。トランプ次期大統領は20日、新政権のNATO大使に、前回のトランプ政権時に司法長官代行を務めたマシュー・ウィテカー氏を指名しました。トランプ氏は声明で、ウィテカー氏を「強い戦士で、忠実な愛国者だ。アメリカの国益を確実に前進させ、守るだろう」と紹介