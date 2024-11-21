NY株式20日（NY時間13:06）（日本時間03:06） ダウ平均43198.62（-70.32-0.16%） ナスダック18851.68（-135.79-0.72%） CME日経平均先物38120（大証終比：-320-0.84%） 欧州株式20日終値 英FT100 8085.07（-13.95-0.17%） 独DAX 19004.78（-55.53-0.29%） 仏CAC40 7198.45（-31.19-0.43%） 米国債利回り 2年債 4.295（+0.015） 10年債 4.402（+0.006） 30年債 4.592（