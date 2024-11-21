国連の安全保障理事会はパレスチナ自治区ガザでの即時停戦を求める決議案を採決しましたが、アメリカが拒否権を行使しました。国連の安全保障理事会は20日、ガザで戦闘を続けるイスラエル軍とイスラム組織ハマスの双方に対し、即時停戦を求める決議案を採決しました。安保理の15の理事国のうち、日本を含む14か国が賛成しましたが、常任理事国のアメリカが拒否権を行使しました。アメリカウッド国連次席大使「戦争の恒久的な終結