NewJeansの所属レーベル『ADOR』の代表だったミン・ヒジン氏は、親会社『HYBE』から独立を画策したとして解任され、その後、法廷闘争を続けながら理事を務めてきました。【画像】「これ以上の努力は時間の無駄だと判断」『NewJeans』育ての親ミン・ヒジン氏が退社ミン・ヒジン氏のコメント「ADORを元通りにするためにあらゆる努力を尽くしてきました。HYBEはこれまで過ちを認めておらず変化の兆しも全くないため、これ以上の努力