Juveria TabassumArriana McLymore［２０日ロイター］ - 今年の年末商戦に向け、米小売各社の見通しは強弱まちまちとなっている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げにもかかわらず、消費者の動向は慎重で、生活必需品以外への支出は依然低調なことが背景だ。年末商戦が本格化するブラックフライデー（米感謝祭翌日の金曜日）からクリスマスまでの日数は今年は２６日と、例年の３１日に比べ少なく、今年の売上高が過去６