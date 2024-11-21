NY株式20日（NY時間12:18）（日本時間02:18） ダウ平均43164.60（-104.34-0.24%） ナスダック18853.98（-133.49-0.70%） CME日経平均先物38140（大証終比：-300-0.79%） 欧州株式20日GMT17:18 英FT100 8085.07（-13.95-0.17%） 独DAX 19004.78（-55.53-0.29%） 仏CAC40 7198.45（-31.19-0.43%） 米国債利回り 2年債 4.300（+0.019） 10年債 4.396（0.000） 30年債 4.5