NY株式20日（NY時間11:04）（日本時間01:04） ダウ平均43212.58（-56.36-0.13%） ナスダック18871.30（-116.17-0.61%） CME日経平均先物38145（大証終比：-295-0.77%） 欧州株式20日GMT16:04 英FT100 8091.03（-7.99-0.10%） 独DAX 19035.40（-24.91-0.13%） 仏CAC40 7216.84（-12.80-0.18%） 米国債利回り 2年債 4.298（+0.017） 10年債 4.404（+0.008） 30年債 4.59