COP29の閣僚級会合で演説する浅尾環境相＝20日、アゼルバイジャン・バクー（共同）【バクー共同】浅尾慶一郎環境相は20日、アゼルバイジャンで開催中の国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議（COP29）の閣僚級会合で演説し、発展途上国への新たな資金支援目標を巡り「能力のある国による貢献や、民間資金の動員が不可欠だ」と強調した。条約上は途上国との位置付けになっている中国などを念頭に、拠出を呼びかけた形だ。資金