教え子の女子中学生に対し、性的暴行を加えケガをさせた罪などに問われている、元校長の男の初公判が20日、開かれました。被害を受けたと訴える元生徒が当時の状況を証言しました。◇教え子へ性的暴行を加えたなどの罪に問われている、東京・練馬区の中学校の元校長、北村比左嘉被告（57）。去年、校長室で、女子生徒のわいせつな動画などを所持したほか、別の中学校に勤務していた2010年に、女子生徒に性的暴行を加え、ケガ