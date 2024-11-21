◆卓球世界ツアー▽ＷＴＴファイナル第１日（２０日、福岡・北九州市立総合体育館）世界ランク上位選手が集ったＷＴＴファイナルが開幕し、女子ダブルスで２０１９年世界選手権銅メダルの橋本帆乃香、佐藤瞳組（ミキハウス）がシングルス世界ランク１位の孫穎莎、同３位の王芸迪組（中国）を３（１１―５、１１―４、１０―１２、１１―４）１で破った。昼の試合でともに２０歳の大藤沙月、横井咲桜組（ミキハウス）も世界ラ