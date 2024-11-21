新感覚オーディション番組『SEVEN COLORS』（毎週水曜深0：26〜深0：55※関東ローカル）のデビュー曲「Living Free」が第8話（20日深夜）で公開された。【写真】実力者がずらり！小田切柚子ら出演者同プロジェクトは、約3ヶ月の共同生活を通し、デビューを目指す成長物語。色とりどりの個性を持った参加者が日々レッスンに励み、成長していく姿を追いかける新感覚ガールズライフプロジェクトとなる。選ばれたメンバーはNTTド