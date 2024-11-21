年末恒例の音楽賞『第66回輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が、12月30日17時30分より4時間半にわたり生放送されることが発表された。各賞受賞者が決定し、2024年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」には、BE：FIRST、Creepy Nuts、Mrs. GREEN APPLEら10組が選出された。【写真】昨年の日本レコード大賞はMrs. GREEN APPLE「地に足つけて楽曲を作っていきたい」今年の音楽シーンを総決算する『日本レコード大賞