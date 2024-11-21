神奈川県にある厚木基地周辺の住民が、航空機の騒音被害を訴えた裁判で、横浜地裁は国に損害賠償の支払いを命じる判決を下しました。一方、飛行差し止めについては認めませんでした。この裁判は、厚木基地周辺の8つの市の住民約8700人が国に、アメリカ軍機と自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めと、約131億円の損害賠償を求めていたものです。判決で、横浜地裁は騒音被害について「社会生活上、限度を超える被害を生じさせるもの」