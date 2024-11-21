北海道・苫小牧署は2024年11月20日、岩手県に住む無職の男（27）を横領の疑いで逮捕しました。男は当時、働いていた会社から借り受けて自ら保管していたスマートフォン1台（時価2万8765円相当）と北海道白老町北吉原にある男が住んでいた会社事務所兼社員寮の玄関ドア及び風除室ドア鍵2本（時価合計1800円相当）を、2023年7月29日、自ら使用する目的で横領した疑いが持たれています。警察によりますと、男はこの会社で牧場の
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