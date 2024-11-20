Mrs. GREEN APPLEが本日11月20日、世界最大級の“音楽特化型アリーナ”神奈川・Kアリーナ横浜で行なってきた定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞のファイナル公演を開催した。同会場で計10公演を行った＜Harmony＞は、全てのチケットが完売、合計約20万人を動員した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆Mrs. GREEN APPLE 画像 / 動画2024年のMrs. GREEN APPLEは、本格的な音楽劇としての表現方法を取り入れ