北の富士さんの初土俵は１９５７年初場所。横綱・千代の山が現役最後の優勝を飾った場所でもある。千秋楽後に祝勝会が行われ、学生服姿の新弟子は下足番をしていた。そこに現れたのがプロレス界でスーパースターになっていた力道山。「お前、いくつだ？」と話しかけられ、「１４歳です」と返答すると５００円の小遣いをくれた。力道山はビシッと白いカシミヤの上着を着こなしており、後に「おしゃれな身なりといい、正直プロレス