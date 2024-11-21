11月20日は世界子どもの日。子どもたちの健やかな成長が望まれる中、スマホやSNSとの向き合い方が問われています。ネット関連の市場調査などを行うMM総研が2024年8月に実施した、「子どものスマートフォン利用実態調査」。5歳から17歳の子どもの47.9％がスマートフォンを所有し、1週間当たりの利用時間は20時間19分。一方、子どもがスマートフォンを所有していることで感じている懸念や不安を親に聞いたところ、「スマートフォン依