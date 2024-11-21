サントリーの「ジョルジュデュブッフボジョレーヌーヴォー2024」フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」が21日午前0時に解禁された。ワイン大手サントリーは昨年引き下げた価格を維持し、輸入量は前年に比べ17％増やす。ただ市場の縮小傾向を背景に、サッポロビールは今年の輸入を取りやめ、メルシャンも品ぞろえを減らしており、企業の対応は割れた。東京・銀座にあるバー併設のワイン専門店では、21人が解