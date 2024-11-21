【夏目友人帳 ニャンコ先生 四季折々てらりうむ】 12月 発売予定 価格：1回400円 「春」 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「夏目友人帳 ニャンコ先生 四季折々てらりうむ」を12月に発売する。価格は1回400円。 アニメ「夏目友人帳」シリーズより、主人公・夏目貴志の自称用心棒ニャンコ先生が四季折々の情景を再現した「てらりうむ