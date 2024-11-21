【1/350 艦船8EX-1 旧日本海軍航空母艦 飛龍（帝国海軍乗組員フィギュア付き）】 11月21日 出荷開始 価格：25,300円 【1/350 艦船11EX-4 旧日本海軍航空母艦 加賀（帝国海軍乗組員フィギュア付き）】 11月21日 出荷開始 価格：28,600円 「1/350 艦船8EX-1 旧日本海軍航空母艦 飛龍（帝国海軍乗組