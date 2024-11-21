【M950A 鶯と薔薇 -重傷Ver.-】 11月21日 発売 価格：31,900円 コトブキヤは、CyberZのフィギュア「M950A 鶯と薔薇 -重傷Ver.-」を11月21日に発売する。価格は31,900円。 本商品は、Android/iOS用戦略RPG「ドールズフロントライン」に登場するキャラクター「M950A」を、スキンガチャ「未聞の花言葉」にて実装された限定スキンの重傷化した姿