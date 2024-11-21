中国の家事代行サービス業、市場規模１兆元超す上海で開かれた家事代行サービス技能競技会で、保育技能を競う選手。（10月12日撮影、上海＝新華社配信）【新華社北京11月20日】中国国家発展改革委員会の李超（り・ちょう）報道官は19日の記者会見で、国内の家事代行サービス業の市場規模が1兆元（1元＝約21円）、従事者数が3千万人をそれぞれ超えたと明らかにした。中国では60歳以上人口が3億人に迫り、3歳以下の乳幼児が3200万