大相撲の第５２代横綱北の富士で、ＮＨＫの大相撲中継では舌鋒（ぜっぽう）鋭い解説で親しまれた北の富士勝昭（きたのふじ・かつあき）さん（本名・竹沢勝昭さん）が死去したことが２０日、わかった。８２歳だった。関係者が明らかにした。北海道旭川市出身で、１４歳で出羽海部屋に入門。１９６４年初場所で新入幕を果たし、６６年名古屋場所後に大関に昇進した。６７年には元横綱千代の山の独立に同行し、九重部屋に移籍。７