2015年11月21日、ニコニコ動画に投稿された『【ウォルピス社】ミルククラウン・オン・ソーネチカ歌ってみた【提供】』が、本日2024年11月21日で投稿から9周年を迎えました！再生数は累計4,958,222回に達し、動画につけられたコメント数は7,789件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿■投稿者の関連動画『【ウォルピス社】アスノヨゾラ哨戒班を歌ってみました【提供】』﻿﻿『【ウォルピス社】時ノ雨