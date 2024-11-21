【「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」全5製品】 11月21日 発売 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」（全5製品）を、本日11月21日に発売する。 「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」は、プレイステーション30周年を記念し