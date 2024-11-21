ボートレース蒲郡の「準優６Ｒ制！ＤＭＭ．ｃｏｍ『ボートガマ一代』カップ」が２１日に開幕する。田中宏樹（３６＝福岡）がエンジン抽選で引き当てたのは４１号機。２連率１２％の低調機だが「チルト３度で特訓に行った。まだ叩き切れていないけど、特訓でも半艇身伸びた」と早くも得意の伸び型調整でまずまずの感触をつかんだ。今節は準優６Ｒ制で３６人が予選を突破する。「準優に乗るチャンスはたくさんあると思うけど、乗