第６６回日本レコード大賞（主催・日本作曲家協会など）の審査会が２１日、都内で開かれ優秀作品賞などが発表された。レコード大賞候補となる優秀作品賞１０作品の中で有力視される２作品、ＣｒｅｅｐｙＮｕｔｓの「Ｂｌｉｎｇ―Ｂａｎｇ―Ｂａｎｇ―Ｂｏｒｎ」とＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの「ライラック」の一騎打ちの様相を呈してきた。アニメ「マッシュル―ＭＡＳＨＬＥ―」の第２期オープニング曲としてリリース