１９４１年：朝鮮総督府が国民勤労報国協力令を公布１９４８年：国会が米軍駐留要請決議を可決１９６８年：市・道民証を廃止し、住民登録証発行へ１９７２年：大統領選の直接選挙制廃止などを盛り込んだ第７次改憲案（維新憲法案）が国民投票で９１．５％の支持を得て可決・成立１９８８年：現代総合商事が「朝鮮民主主義人民共和国」の原産地表示のままの北朝鮮産アサリを初めて輸入１９９７年：アジア通貨危機受け、林昌烈（イム