アメリカのIT大手マイクロソフトは19日、年次イベントを開催し、生成AI（人工知能）を利用した新機能を相次いで発表しました。その一つが、ビデオ会議ソフト「Teams」に生成AIを組み込み、音声による同時通訳ができる機能です。日本語を含む9カ国語を自分の声に似せて生成して、リアルタイムで通訳された音声が相手に聞こえるようになります。2025年初旬に、試験的にサービスを始めるということです。また、2024年7月にウィンドウ