【「ナガノ展 原画集 NAGANO EXHIBITION COMPLETE WORKS」】 11月21日 発売 価格：4,950円 講談社は、「ナガノ展 原画集 NAGANO EXHIBITION COMPLETE WORKS」を11月21日に発売する。価格は4,950円。 本書は「ちいかわ」で知られるナガノ氏の展覧会を本の中で完全再現した原画集。2022年12月の東京会場を皮切りに全国を巡回した「ナガノ展～ちいかわ