第66回日本レコード大賞（主催日本作曲家協会）の各賞が20日、発表された。10作の優秀作品賞の中から大賞が、5組の新人賞の中から最優秀新人賞が12月30日の最終審査会で選出される。優秀作品賞には、CreepyNutsの「Bling―Bang―Bang―Born」、Da―iCEの「Iwonder」、Omoinotakeの「幾億光年」と、NHK紅白歌合戦に初出場する3組のヒット曲が選ばれた。「ライラック」が選出されたMrs.GREENAPPLEは連覇が懸かる。例年