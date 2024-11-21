第66回日本レコード大賞（主催・日本作曲家協会など）の審査委員会が20日、都内で行われ、優秀作品賞にCreepy Nuts「Bling−Bang−Bang−Born」やMrs.GREEN APPLE「ライラック」など10作が選ばれた。新人賞の、こっちのけんとら5組、最優秀歌唱賞のmiletも決まった。ヒップホップユニットのCreepy Nutsが1月に配信した「Bling−」は呪文のようなリリックが話題を集め、ヒップホップアーティストとして最速でストリーミング総再生回