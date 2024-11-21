◆11月21日生まれの著名人◆三遊亭楽麻呂（63年＝落語家）緒形幹太（66年＝俳優）伊藤高史（76年＝俳優）池脇千鶴（81年＝女優）三宅智子（83年＝タレント）指原莉乃（92年＝タレント）尾崎里紗（92年＝フリーアナウンサー）