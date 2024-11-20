判決後の集会で思いを語る大波団長ら原告団メンバー＝２０日午後、横浜市中区厚木基地第５次爆音訴訟の判決で、横浜地裁は原告団が最も訴えた空母艦載機の米軍岩国基地（山口県岩国市）移駐後も騒音被害が依然として深刻であるとの主張を認めなかった。米軍機と自衛隊機の飛行差し止めについても同様の司法判断で、原告団関係者は「極めて不当な判決で大変残念な結果になった」と悔しさをあらわにした。判決を受けて原告団は２